سك العملة توفر 25% من تكلفة إنتاج لوحات السيارات باستخدام خامات محلية

كتب - أحمد يعقوب

تجرى وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة تجارب نهائية في تصنيع اللوحات المعدنية من خام الألومنيوم المصري للاعتماد علي المنتج المحلي بدلا من استيراده وتوفير العملة الصعبة وفتح مجالات عمل جديدة.

وعقد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مجمع نجع حمادى للألومنيوم والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية لدراسة تصنيع السبيكة المطلوبة لتصنيع اللوحات المعدنية، اليوم الأحد، وقد أكد الدكتور شريف حازم أنه تم تصنيع ٦٠٠ كيلو من خام الألومنيوم وتم إجراء التجارب عليها فى إحدى المصانع الأوروبية المتخصصة لضمان جودة المنتج وتمت التجربة بنجاح وجاري استكمال بعض الملاحظات الفنية المطلوبة.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن ذلك يحقق تعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص عمل جديدة وإمكانية التصدير للمنطقة العربية والأفريقية لعدم وجود مصانع مثيلة منتجة لهذه الصناعة بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التى كان يتم تخصيصها لهذا الغرض.

ومن جانبه، أشار رئيس مصلحة سك العملة أنه تم إعداد دراسة جدوى مبدئية لمعرفة التكلفة الفعلية والعائد من التصنيع المحلي للوحات الخام وتبين توفير نسبة من تكلفة اللوحة بالتصنيع المحلي تتراوح بين 25% – 30% وتم عقد لقاءات من مندوبي الشركات العالمية للوقوف على أحدث ما تم الوصول إليه عالميا في مجال تصنيع اللوحات المعدنية.

وفى سياق متصل أوضح رئيس مصلحة سك العملة أنه تم مضاعفة إنتاج مصنع اللوحات المعدنية ليصل إلى الطاقة القصوي له لتلبية احتياجات المواطنين والجهات المختلفة من اللوحات المعدنية وتم تسليم 351 ألف لوحة معدنية للسيارات و70 ألف لوحة معدنية للموتوسيكلات.

كما أشار الأحمدي إلى أن مصلحة سك العملة بدأت في تجارب استخدام خامات محلية في تصنيع الأقراص المعدنية المستخدمة في تصنيع العملات المعدنية ابتداء من خام الحديد والذي تم التوصل له محليًا ومرورًا بكافة مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي بدلًا من استيراده من الخارج بهدف الدخول في مجال تصنيع العملات المعدنية للدول المجاورة وتوفير العملة الصعبة.