سعر الدولار اليوم الأحد 19-8-2018 وثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 19-8-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع فى تعاملات عدد كبير من البنوك جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.



سعر الدولار مقابل الجنيه

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.83 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

الدولار الأمريكى



ومن الجدير بالذكر أن الدولار يعد العملة الرسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $، وهو من أكثر العملات تغيراً على مستوى العالم فى سعرها بشكل يومى، كما انه العملة الأولى دولياً فى التعاملات النقدية.