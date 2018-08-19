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سعر الدولار اليوم الأحد 19-8-2018 وثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:07 م
سعر الدولار اليوم الأحد 19-8-2018 وثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 19-8-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع فى تعاملات عدد كبير من البنوك جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.83 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

الدولار الأمريكى
 

ومن الجدير بالذكر أن الدولار يعد العملة الرسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $، وهو من أكثر العملات تغيراً على مستوى العالم فى سعرها بشكل يومى، كما انه العملة الأولى دولياً فى التعاملات النقدية.

 

دولار
دولار

 

 

 


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