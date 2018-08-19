زلزال بقوة 8.2 درجات على مقياس ريختر قبالة تونجا فى المحيط الهادى

(رويترز)

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، والمركز الأمريكى للتحذير من موجات تسونامى، إن زلزالا عنيفا بلغت قوته 8.2 درجة وقع فى المحيط الهادى، قرب فيجى وتونجا، اليوم الأحد، ولكنه كان على عمق كبير ولم يؤد إلى موجات مد عملاقة، ووقع الزلزال على بعد 559.57 كيلومتر تحت سطح الأرض مما يضعف من قوة الاهتزاز عند السطح.

وقال المركز الأمريكى للتحذير من تسونامى، إن الزلزال كان أعمق من أن يسبب موجة مد عملاقة، وذُكر فى بادئ الأمر أن قوة الزلزال ثمانى درجات ولكن تم رفعها إلى 8.2 درجة وهى قوة يمكن أن تسبب أضرارا فادحة لو لم يكن الزلزال على عمق كبير.

وكان مركز الزلزال على بعد 270 كيلومترا شرقى ليفوكا فى فيجى وعلى بعد 443 كيلومترا غربى نيافو فى تونجا. وتقع هذه المنطقة فى "حلقة النار" التى تكثر فيها الزلازل.