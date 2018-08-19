روسيا وألمانيا: مشروع "التيار الشمالى2" مربح ويجب حمايته

موسكو (أ ش أ)

أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقا فى اجتماعهما، أثناء تطرقهم لاحتمالية فرض عقوبات تتعلق بتنفيذ "التيار الشمالى2" على أنه مشروع مربح ومنافس وقابل للتطبيق ويجب حمايته من الهجمات.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين: " تطرق الطرفان إلى مشروع "التيار الشمالي2" وهو أحد جوانب العقوبات الأمريكية المحتملة، ولكن بشكل عام، هناك تفاهم بأن المشروع، بطبيعة الحال، مربح تجاريا ومنافس، وبالتالى، فمن الضرورى اتخاذ تدابير لحمايته من الهجمات المحتملة، والهجمات غير التنافسية من أطراف ثالثة، للوصول في نهاية المطاف إلى الانتهاء من هذا المشروع".

ويتضمن مشروع نورد ستريم —2 بناء خطين لخطوط أنابيب الغاز بقدرة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسى عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ومن المخطط بناء خط الأنابيب الجديد بجوار "التيار الشمالى" وقد وافقت الحكومة السويدية فى وقت سابق، على طلب شركة "نورد ستريم 2 إى جى" بناء "التيار الشمالى-2" فى المنطقة الاقتصادية للبلاد فى بحر البلطيق.

ومن المخطط بناء "التيار الشمالى-2" عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الحصرية فى العديد من البلدان على طول شواطئ بحر البلطيق، ومن بينها روسيا وفنلندا والسويد والدانمارك وألمانيا، وتنتظر "نورد ستريم 2 إيه جى"، مشغل خط أنابيب غاز "التيار الشمالى-2"، الحصول على تصاريح البناء فقط من الدنمارك وروسيا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن المقرر أن تتناول المباحثات موضوعات التسوية فى سوريا وأوكرانيا والمشروعات التجارية والاقتصادية.