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رئيس بعثة الحج الطبية: تفويج 33 حاجا بسيارات الإسعاف.. ولا يوجد نقص بالأدوية

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:06 م
رئيس بعثة الحج الطبية: تفويج 33 حاجا بسيارات الإسعاف.. ولا يوجد نقص بالأدوية حجاج ـ صورة أرشيفية
مكة المكرمة (أ ش أ)
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قال الدكتور محمد شوقى رئيس بعثة الحج الطبية أن البعثة أنهت كافة الاستعدادات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج فى عرفات ومنى.

وأضاف شوقى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد"أن هناك 33 حالة من الحجاج سيتم تصعيدهم لأداء المناسك بسيارات الإسعاف؛ فيما لم تتمكن حالتان من أداء مناسك الحج هذا العام نظرا لإصابتهما بالغيبوبة، حيث أن كل مريض سيرافقه خلال أداء المناسك طبيب وإدارى من أعضاء البعثة".

وشدد على أن كافة المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة لدى البعثة ولا يوجد أى نقص فى الأدوية، مؤكدا عدم زيادة حالات الوفاة بين الحجاج المصريين فالعدد حتى الآن هو 18 حالة وفاة.

وأوضح شوقى أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء البعثة لتنفيذ خطة التوزيع على كافة المستشفيات لمتابعة حالة وبيانات الحجاج المصريين، مشيدا بالتعاون الكامل مع الجانب السعودى فى توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

ونوه الدكتور محمد شوقى بأن كافة أعضاء البعثة يبذلون كل ما بوسعهم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين؛ من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

 


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