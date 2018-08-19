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خبير إيطالى يؤكد استحالة إعادة بناء جسر جنوة فى 5 أشهر

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:51 ص
خبير إيطالى يؤكد استحالة إعادة بناء جسر جنوة فى 5 أشهر جسر جنوة
كتبت فاطمة شوقى
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قال الخبير إيان فيرث، الذى يعمل فى بناء الجسور منذ 38 عاما، إن "إعادة بناء جسر موراندى بجنوة الإيطالية فى 5 أشهر أمرا مستحيلا، وأنه سيحتاج على الأقل إلى ثلاثة سنوات".

ووفقا لصحيفة "هوفيينج بوست" على نسختها الإيطالية، فقال فيرث إن الحكومة الإيطالية قالت إنه سيتم إعادة بناء الجسر فى 5 أشهر ولكن ذلك مستحيلا.

ويرى الخبير أن جسر موراندى يعانى من مشاكل كبيرة خاصة فى تقنية الخرسانة المسلحة، ولكن فى الوقت الذى يعتبر انهيار الجسر كارثة ومأساة لإيطاليا، فأنه من الممكن أن تتحول إلى فرصة عظيمة لجنوة.

ويعتبر فيرث من أشهر الخبراء فى مجال بناء الجسور، درس فى بعض الجامعات البريطانية وقاد العديد من المؤسسات الهندسية المدنية الرئيسية فى بلاده.

 


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