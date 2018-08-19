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حمل جماعى لممرضات يضع مستشفى أمريكيا فى ورطة

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:48 ص
حمل جماعى لممرضات يضع مستشفى أمريكيا فى ورطة حمل جماعى بأريزونا
إيمان حنا
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تعرض مستشفى فى ولاية أريزونا الأمريكية لأزمة بعد حمل 16 ممرضة من العاملات به فى نفس الفترة، حيث يعملن في وحدة العناية المركزة في مركز بانر ديزرت الطبي في مدينة ميزا بأريزونا، ، بحسب سكاى نيوز، والغريب أن هذا حدث من دون تخطيط حسب ما ذكرت الممرضة إيج باكرد.

لكن، إحداهن قالت مازحة "لا بد أن هناك شيئا في الماء"، وأضافت أيضا "أو ربما مؤامرة مشتركة للحصول على إجازة خلال عطلة أعياد الميلاد".

غير أن باكرد قالت إن ما حدث عبارة عن "مصادفة سعيدة"، مشيرة إلى أن حالة الحمل الجماعي لم تكن مخططة أو منسقة على الإطلاق.

وأضافت قائلة إن بعض الممرضات لجأن إلى "الإخصاب الصناعي"، وقالت الممرضة راشيل شيرمان إنهن في البداية لم يدركن حقيقة هذا الأمر، غير أن الأمر اتضح بعد إنشاء صفحة للحوامل في المستشفى على موقع فيسبوك.

ورغم أن الحدث سعيد للممرضات في وحدة العناية المركزة، إلا أنه يبدو أن الإدارة في المستشفى ستكون في ورطة وستعاني جراء الحمل الجماعي، إذ من الواضح أنها ستضطر إلى البحث عن ممرضات لتعويض الغياب الطويل للممرضات الحوامل بعد الولادة.

وبحسب إدارة المستشفى، فإن فترة الوضع لهؤلاء الممرضات ستكون خلال الفترة من سبتمبر إلى يناير المقبلين، وستحصل الممرضات الحوامل على إجازة وضع مدتها 12 أسبوعا، أو نحو 3 شهور.

والبعض توقع أن يكون الماء وراء حالات الحمل الجماعي التي اجتاحت وحدة العناية المركزة .

 


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