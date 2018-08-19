حملة لإزالة الإشغالات من أراضى الدولة بحى العامرية غرب الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الأسكندرية حملة مكبرة اليوم بمنطقة الذراع البحري، وتم رفع الإشغالات على أراضى الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وتعليمات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حي العامرية وبحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحي ومساعد رئيس الحي ومدير المتابعة الميدانية ومدير أشغال الطريق والإدارات المعنية بإزالة تعديات علي أملاك الدولة.

ومن جهة أخرى قامت إدارة الصرف الصحي بالحي بأعمال التسليك والتطهير بشارع الجمهورية وموقف الأتوبيس .

وفى نفس السياق شن حى المنتزة ثان برئاسة اللواء عادل سلامة رئيس الحي حملة لإزالة الإشغالات، حيث قامت وحدة الإزالة الصباحية برئاسة مساعد رئيس الحي للإزالات وبمعاونة إدارة إشغال الطريق ووحدة شرطة المرافق بحملة اليوم تم خلالها رفع الإشغالات المتواجدة بشارع مسجد المندرة البحري وشارع ملك حفنى بحرى.