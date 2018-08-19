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الأحد، 19 أغسطس 2018 11:58 ص
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حماية المستهلك يعلن حل مشكلات على سلع وخدمات بـ 142 مليون حنيه خلال أسبوع

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:51 ص
حماية المستهلك يعلن حل مشكلات على سلع وخدمات بـ 142 مليون حنيه خلال أسبوع الدكتور على المصيلحى فى زيارة لجهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن جهاز حماية المستهلك نجاح مبادرته الوطنية "أسبوع فى حب الوطن"  التى امتدت لمدة أسبوع اعتباراً من  يوم 11 وحتى يوم 18 أغسطس  الجارى من  خلال المعسكر الدائم لفريق العمل بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطن.
 
وأكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى إطار توجيهات  الرئيس  عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وأهميه التفاعل معها وسرعهحلها وما جاء ببرنامج الحكومه بشأن ضرورة إتخاذ آليات غير تقليديه لحل تلك الشكاوى ، تم الاعداد للمبادرة  من خلال استدعاء الكيانات والشركات وممثلي الجهات الحكومية المرتبطةبشكاوى المواطن فى مجال المنظومة الاستهلاكية الامر الذي ساهم فى تحقيق نتائج ايجابيه واقعية ساهمت فى حل شكاوى المواطن وتخفيض زمن الاستجابه فى التعامل مع تلك الشكاوى ،وقد لاقى ذلك استحساناً لدى الرأى العام.
 
وقال عبد المعطى  فى تصريحات اليوم إن الجهاز قد نجح فى حل75 % من إجمالى الشكاوى المستهدف حلها خلال الأسبوع ( مدة عمل المبادرة ) بعدد 9799 شكوى وقد بلغت القيمهالنقديه المقابله لحل تلك الشكاوى وتضمنت  " شكاوى من سيارات وسلع معمرة  واتصالات خدمات و كهرباء ومياه وصرف صحى اضافة الى شكاوى متنوعة " بقيمة 142707335جنيه  بين استبدال  ورد ثمن و خدمات صيانه .
 
وقال اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حمايه المستهلك، إن المبادرة  انتهت ولكن العمل من أجل راحة المواطن والتجاوب مع شكواهم لم ينتهى، وشدد على استعداد الجهاز لتكرار تنفيذ مبادرات مثيله بصفه دوريه للحيلولة دون تراكم الشكاوى والعمل على تقديم الحل الفورى لشكاوى المستهلكين.
 
وأهاب عبد المعطى بالمواطنين ممن لديهم ايه شكاوى أو معلومات تسهم فى ضبط السوق واعتدال المنظومة الاستهلاكية التواصل مع الجهاز عبر الآليات المتنوعة سواء من خلال الخطالساخن 19588 ، أو الموقع الإلكترونىwww.cpa.gov.eg أو من خلال خدمه المواطن رقيب 01281661880 عبر الواتس آب.
 
كان الدكتور  على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخليه قد قام بزيارة لمقر جهاز حمايه المستهلك أمس والتقى مع العاملين بالجهاز والجهات المشاركة ووجه الشكر لرئيس الجهاز ولكافه العاملين وأشاد بالروح الايجابية  بينهم وتقديره لجهودهم. 
 
 

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