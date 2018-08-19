حجوزات العيد بفنادق الغردقة تخطت الـ 75%.. وبعض المنتجعات كامل العدد

كتبت آمال رسلان

كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع " بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة خلال فترة عيد الأضحى، حيث أكد المؤشر أن الغردقة هي أفضل خيارات المسافرين، بدءا من وقفة عرفات، حتى نهاية شهر أغسطس، وبلغ متوسط نسبة الحجوزات 75%، ومتوسط أسعار الغرفة 2500 جنيه للغرفة المزدوجة.

وتشهد بعض المنتجعات نسبة إشغال 100% خلال فترة العيد في مقدمتها، مثل أرابيا أزور ريزورت، ومنتجع منتجع موڤنبيك خليج سوما ، ومنتجع جاز مكادى أواسيس، ومنتجع "صن رايز هوليداى" وماريوت الغردقة البحر الأحمر.

ارابيا أزور ريزورت كامل العدد



صن رايز 100%إشغال صن رايز 100%إشغال



فرصة واحدة فى مكادى أواسيس فرصة واحدة فى مكادى أواسيس