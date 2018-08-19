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حجز الحكم على "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30 سبتمبر

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:23 م
حجز الحكم على "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، حجز الحكم فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، للحكم فى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم


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