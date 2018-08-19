حبس متهمين أفارقة الجنسية 4 أيام لسرقتهما المساكن بمدينة الرحاب

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس متهمين أفارقة الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة المساكن بمدينة الرحاب.

تعود الواقعة عندما تمكن النقيب عبدالرحمن جاد، ضابط مباحث الرحاب وبصحبته القوة الرافقة، من ضبط شخصين بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإدارى حال قيامهما بالتسلل داخل إحدى الفيلل بدائرة القسم وتبين أنهم كل من "عثمان.ع.ع"، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، "محمد.ع.ع"، عاطل، ويحملان جنسية دول إفريقية.

بمواجهتهما أمام الرائد تامر عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، اعترفا بشروعهما فى السرقة من داخل الفيلا بأسلوب "التسلق"، وأن الفيلا محل الواقعة ملك أحد الأشخاص "غير متواجد بالبلاد".