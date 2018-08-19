حاكم الشارقة يتكفل بعلاج الطفلة فاطمة المصابة بضمور فى المخ

كتب أيمن رمضان

تكفل حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمى، بتكفل نفقات الطفلة فاطمة السعيد على خاطر المصابة بضمور فى المخ، ما جعلها طريحة الفراش وسط حزن شديد من قبل طرفى الأسرة.

وأكد سامى المغربى المسئول الإعلامى بمكتب حاكم الشارقة، تعهد الشيخ سلطان القاسمى بعلاج فاطمة حتى يمن الله عليها بالشفاء.

وكان برنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، قد عرض تقريراً للطفلة فاطمة، والحالة النفسية السيئة التى تمر بها أسرتها بعدما أنفقت كل ما تملك على علاج الطفلة.

وقال الإعلامى محمد الباز، خلال تقديمه البرنامج إن المسئول الإعلامى بمكتب حاكم الشارقة تواصل مع البرنامج وطلب بيانات أسرة الطفلة مريم وفق تعليمات الشيخ سلطان القاسمى.