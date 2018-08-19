جون بولتون كبير مستشارى ترامب يزور إسرائيل

(أ ف ب)

وصل مستشار الرئيس الأميركى للأمن القومى جون بولتون إلى إسرائيل الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فى ظل القلق المشترك بين البلدين بشأن سوريا وإيران وقطاع غزة.

وقال بولتون فى تغريدة على "تويتر" الأحد "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتانياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومى".

وسيزور بولتون فى إطار جولته كذلك أوكرانيا وجنيف حيث سيجتمع بنظيره الروسى نيكولاى باتروشيف.

ويأتى اجتماع جنيف لمتابعة قمة يوليو المثيرة للجدل التى جمعت الرئيس الأميركى دونالد ترامب بنظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى، بحسب البيت الأبيض.

ولم يتم نشر الكثير من التفاصيل المرتبطة بجدول بولتون أو أجندته للمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وسيعقد بولتون اجتماعه مع نتانياهو صباح الاثنين.

وقال مسؤول فى السفارة الأميركية أن المحادثات مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ستشمل "ملفات أمنية إقليمية".