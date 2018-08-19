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تعرف على حكم لبس الحذاء الطبى للحاج المحرم من ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:30 ص
تعرف على حكم لبس الحذاء الطبى للحاج المحرم من ذوى الاحتياجات الخاصة حجاج - أرشيفية
كتب لؤى على
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حكم لبس الحذاء الطبي للحاج المحرم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر للفتوى وجاء الجواب: يجوز لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المعدِّ له فى مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم  في الحديث الشريف عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه وأحمد].
 
وإذا كان هذا الحذاء لا يغطى القدم فلا شيء في لبسه ـ اتفاقًا ـ ، أما إن كان يغطي القدم ويحيط بها فلا شىء عليه ـ على الراجح ـ ؛ لأنه فعل محظورًا لا إتلاف فيه مع حاجتهِ له.
 

 


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