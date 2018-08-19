تعرف على استعدادات هيئة نظافة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة عن رفع حالة الطوارئ بالهيئة على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

1. إيقاف الإجازات وتقسيم العمل على 3 دوريات.

2. مراجعة نظافة ساحات الصلاة ومحيط المساجد

3. مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو

4. التركيز على نظافة كورنيش النيل واستعداد البرجولات والكراسى المنتشرة على طول الكورنيش لاستقبال الزائرين.

5. تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى قوامها 4 فرق طوارئ لكل منطقة.

6. تخصيص عربات محملة بالرمال لتنظيف الدماء المسالة من الذبائح.

7. تخصيص سيارات لغسيل وتطهير الشوارع والميادين التى قد يتم الذبح بها

8. مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة

9. توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق لجمع القمامة بها

10. مراجعة حالة النظافة داخل المقابر بالقاهرة والطرق المؤدية إليها

11. التنسيق مع إسعاف القاهرة لتواجد سيارات إسعاف قريبة من الحدائق

12. تجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدربين على أعمال الإسعافات الأولية وتطهير الجروح البسيطة.

13. مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع وخاصة بالمناطق الأثرية والدينية.