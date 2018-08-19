تعرف على أول وأخر المدن المؤدية لصلاة عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور محمد غريب رئيس قسم الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أول المدن المصرية التى سيؤدى سكانها صلاة العيد ستكون نويبع وحلايب، حيث ستكون الصلاة فى تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة.

واضاف لـ"اليوم السابع"، أن آخر المدن التى سيؤدى سكانها الصلاة فستكون مدينة السلوم، حيث ستؤدى الصلاة فى تمام الساعة السادسة و13 دقيقة بفارق 35 دقيقة عن أول مدينة.

يذكر أن وقفة عرفات ستوافق غدا الإثنين، وسيوافق عيد الاضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل 21 أغسطس.

وخصصت مختلف المحافظات ساحات لأداء صلاة العيد، كما كثفت من جهودها على الأسواق لضبط الأسعار وأى سلع فاسدة يتم ترويجها خلال أيام العيد.