video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 05:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أول وأخر المدن المؤدية لصلاة عيد الأضحى المبارك

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:17 ص
تعرف على أول وأخر المدن المؤدية لصلاة عيد الأضحى المبارك صلاة العيد
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد غريب رئيس قسم الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أول المدن المصرية التى سيؤدى سكانها صلاة العيد ستكون نويبع وحلايب، حيث ستكون الصلاة فى تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة.

واضاف لـ"اليوم السابع"، أن آخر المدن التى سيؤدى سكانها الصلاة فستكون مدينة السلوم، حيث ستؤدى الصلاة فى تمام الساعة السادسة و13 دقيقة  بفارق 35 دقيقة عن أول مدينة.

يذكر أن وقفة عرفات ستوافق غدا الإثنين، وسيوافق عيد الاضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل 21 أغسطس. 

وخصصت مختلف المحافظات ساحات لأداء صلاة العيد،  كما كثفت من جهودها على الأسواق لضبط الأسعار وأى سلع فاسدة يتم ترويجها خلال أيام العيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجهيز 476 ساحة لصلاة العيد بالجيزة وحملات مكثفة على الأسواق والمواقف

صلاة العيد

معهد البحوث الفلكية

وقفة عرفات

عيد الأضحى




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

تفاصيل لقاء سفير تميم مع وزير دفاع الاحتلال.. الإعلام العبرى يكشف كواليس الاجتماع السرى بأحد فنادق قبرص.. الحمادى تعهد لليبرمان بإعادة أسيرين إسرائيليين ورفاة جنديين من غزة.. وأفيجادور يشكره لخدماته لتل أبيب

تفاصيل لقاء سفير تميم مع وزير دفاع الاحتلال.. الإعلام العبرى يكشف كواليس الاجتماع السرى بأحد فنادق قبرص.. الحمادى تعهد لليبرمان بإعادة أسيرين إسرائيليين ورفاة جنديين من غزة.. وأفيجادور يشكره لخدماته لتل أبيب

متفوتش الفرصة.. 15 تطبيقا متاح للتحميل مجانا لفترة محدودة

متفوتش الفرصة.. 15 تطبيقا متاح للتحميل مجانا لفترة محدودة

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة