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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:30 م
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تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:04 م
تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد سفينة حاويات
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأحد،  23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفينة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن  أخرى.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول  سفينة  حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه علي الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 


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تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

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