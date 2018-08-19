تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأحد، 23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفينة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه علي الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.