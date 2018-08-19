تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى، بمقر جهاز المدينة، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفى إطار اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتفاعل مع المواطنين، وتفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين فى أجهزة المدن الجديدة.

وقال المهندس عصام بدوى: تتضمن اختصاصات ومهام الإدارة، الرد والتفاعل مع بوابة الشكاوى الحكومية، ورفع تقرير عن مؤشرات الأداء وتفاعل الإدارات المختصة مع الشكاوى الموجهة إليها من رئيس الجهة لاتخاذ اللازم، وزيادة فعالية التعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها، واستقبال المواطنين طالبى الخدمة، وتسجيل شكواهم واستفساراتهم ومتابعة الرد عليها، ومتابعة فحص الشكاوى مع الإدارات المختصة للبت فيها، وإخطار المواطن بالرد على شكواه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحف والمجلات وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة من مطالب وشكاوى، بقصد الوصول إلى إزالة أسباب الشكوى.