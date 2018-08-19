تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره بالمطرية

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل جاره، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في المطرية

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بجرح قطعي أسفل الصدر من الجهة اليسرى، فضلا عن إصابته بجروح بمؤخرة الرأس واليد اليمنى.

تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من مستشفى المطرية العام، يفيد باستقباله "عادل. ف" عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 22878 لسنة 2012م المطرية "قتل" متوفيا إثر إصابته بجروح متفرقة بسلاح أبيض.

وانتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هشام. س. أ" عامل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 12136 لسنة 2014 المطرية "ضرب" (مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر والرأس)، لخلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها، على إثر ذلك أحضر الأخير سلاح أبيض "سكين" واعتدى على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.