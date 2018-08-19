video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره بالمطرية

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:08 ص
تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره بالمطرية حبس _ أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
إضافة تعليق

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل جاره، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في المطرية

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بجرح قطعي أسفل الصدر من الجهة اليسرى، فضلا عن إصابته بجروح بمؤخرة الرأس واليد اليمنى.

تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من مستشفى المطرية العام، يفيد باستقباله "عادل. ف" عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 22878 لسنة 2012م المطرية "قتل" متوفيا إثر إصابته بجروح متفرقة بسلاح أبيض.

وانتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هشام. س. أ" عامل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 12136 لسنة 2014 المطرية "ضرب" (مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيسر والرأس)، لخلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها، على إثر ذلك أحضر الأخير سلاح أبيض "سكين" واعتدى على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالأزبكية

أخبار الحوادث

النيابة العامة

نيابة شرق القاهرة

تجديد حبس

حبس عامل

جريمة قتل

قتل جاره

خلافات الجيرة

المطرية




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة