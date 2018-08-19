بريطانيا تأمل بالإسراع بوتيرة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

لندن (رويترز)

أعلن مكتب تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا، اليوم السبت، إن دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، سيتوجه إلى بروكسل يوم الثلاثاء فى محاولة للإسراع بوتيرة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب ماى " سيجرى بحث حل المسائل القليلة المتبقية المتعلقة بالانسحاب والتى لها صلة بمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى ومواصلة المباحثات بشأن العلاقة فى المستقبل". وستنشر بريطانيا يوم الخميس أول سلسلة من البيانات الفنية التهى تهدف لمساعدة الناس والشركات على الاستعداد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وسيلقى راب أيضا كلمة يحدد فيها الخطوط العريضة لخطط الحكومة لتخفيف الأخطار المحتملة لانسحاب الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق وضمان الاستمرارية والاستقرار.