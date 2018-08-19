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انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:04 ص
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج قطار المشاعر المقدسة
كتب هيثم سلامة
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انطلقت اليوم، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج 1439، والذى يعتبر من المشروعات العملاقة التى تنفذها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج.

وذكرت هيئة تطوير مكة المكرمة، أنه قد انطلقت اليوم أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1439 هجرياً.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة يربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى فى منطقة الجمرات، مرورًا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو متراً فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.

قطار المشاعر المقدسة
قطار المشاعر المقدسة

 

 

 

 


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