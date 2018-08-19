النيابة تطلب التحريات حول مصرع شاب إثر سقوطه من قطار ركاب بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع شاب عقب سقوطه من قطار بالعياط مساء أمس السبت، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

واستعلمت النيابة العامة من مفتش الصحة عن حال الجثمان، وطلبت تقرير وافً عنها، قبل التصريح بالدفن.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية كفر قاسم بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى حسن حسني أمين، وكشفت التحريات أنه أثناء استقلاله القطار، اختل توازنه، وسقط مفارقا الحياة.

وكشفت التحريات، أن الشاب مقيم بقرية تابعة لمحافظة بني سويف، وتم نقله جثته إلى مشرحة مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.