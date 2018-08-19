المستشار عمر مروان: تفويج 31 ألفا و445 حاجا ببعثتى الداخلية والتضامن

كتبت نورا فخرى

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية، عن آخر المستجدات الخاصة بمتابعته المستمرة مع رؤساء البعثات النوعية والاطمئنان على الحجاج المصريين لاسيما عملية التفويج، حتى الساعة السابعة من اليوم الأحد.

وقال مروان، فى بيان صحفى اليوم الأحد الصادر، إن بعثة الداخلية أفادت أنه تم تفويج عدد 350 حافلة، بإجمالى 19 ألف حاج، بينما افادت بعثة التضامن أنه تم تفويج عدد 185 حافلة بإجمالى 12ألف و445 حاجا، وهو ما يمثل كامل بعثة التضامن.

وأضاف مروان، أنه بعثة السياحة يتم تفويجها من خلال عدد كبير من الشركات ولا توجد أى مشاكل بها، مشيراً إلى أن عملية التفويج تسير وفقا للخطة المرسومة لها.

ولفت البيان الصادر عن رئيس بعثة الحج الرسمية، إلى أن هبوب العاصفة الترابية وهطول الأمطار دفع الحماية المدنية لقطع التيار الكهربائى عن عدد محدود من الخيام.