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القوى العاملة تطور 9 مراكز للتدريب المهنى بـ 7 محافظات

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:38 م
القوى العاملة تطور 9 مراكز للتدريب المهنى بـ 7 محافظات تفقد الورش التدريبية
كتب محمود راغب
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كشف وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تسلم مركز تدريب مهنى المستقبل، التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أحدث 10 ورش مجهزة بأحدث المعدات التدريبية والتقنية منها عدد من ورش التشييد والبناء-المتمثلة في التركيبات الكهربائية، والمحارة ، والسيراميك، والسباكة الصحية، والبناء، ونجارة وحدادة  المسلح، والشدة المعدنية - التى تدخل لأول مرة إلى مراكز التدريب التابعة للوزارة.
 
وأشار الوزير إلى أن هذه الورش سوف تسهم فى إحداث طفرة وقفزة غير مسبوقة في نظم وأساليب التدريب بالوزارة، تمشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التخلي عن الروتين والإجراءات التي تعرقل سير العملية التدريبية.
 
وقال إن من ضمن الورش التي تم تجهيزها  معمل المساحة والذي يحوي أحدث الأجهزة في هذا المجال، والتي سيتم بدء التدريب به فورا ليكون بذلك أول مركز تدريب بالوزارة يقوم بالتدريب على هذه المهنة، فضلا عن      ورشة للملابس الجاهزة.
 
وأوضح "سعفان" أن تطوير هذه الورش يأتي ضمن مشروع تقوم به الوزارة حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني(tvet 2) ، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتعليم، والتعليم الفني والسياحة .
 
وقال: إن المشروع يهدف إلى تجهيز 12 ورشة للتدريب المهني وتأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 10 مراكز تابعة للوزارة هى: مركز تدريب مهنى بورسعيد، وحوش عيسى بالبحيرة، وقفط بقنا، ومحرم بك بالإسكندرية، وسوهاج، وطهطا، والكوثر بسوهاج، والخانكة بالقليوبية، وأشمون بالمنوفية،والمستقبل بالإسماعيلية الذي تم تطويره.
 
ويقوم المشروع علي تحسين وتطوير نظام التدريب المهني في مصر عن طريق توفير التدريب والمعرفة اللازمة والمطلوبة لسوق العمل عبر المؤسسات المختلفة, وذلك تحقيقا للنمو الاقتصادي، وتسهم أنشطة هذا البرنامج في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التدريب وفقا لأجندة التنمية المستدامة 2030,  والذي يهدف الى توفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة من خلال تحقيق فرص متكافئة للجميع ذكورا وإناثا، ليكون التدريب متاحا للجميع وبأعلى جودة.
 
وأوضح أنه بالنسبة لمركز تدريب مهنى الكوثر بمحافظة سوهاج سيتم استحداث تدريب للشباب على مهن الفندقة السياحية، وذلك نظرا للكثافة السكانية بالمحافظة وإقبال الشباب الشديد على التخصصات المختلفة لمهن السياحة.
 
وكشف الوزير عن أنه سيتم افتتاح مركز تدريب مهني أشمون بمحافظة المنوفية قريبا ، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية وتجهيزه بورش التفصيل والحياكة الحديثة.
 
 

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وزير القوى العامله

محمد سعفان

مراكز التدريب




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