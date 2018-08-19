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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:40 م
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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين الى 19

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:24 م
الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين الى 19 الحج - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، الأحد، عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 19.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة تدعى نحمدة محمد حنفى، تبلغ من العمر 56 عاما، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة الجيزة، توفيت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وذلك بمكة المكرمة.
 
وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

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