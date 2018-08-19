السفير البريطانى: مصر قلب المنطقة النابض ونجاحها يصب فى مصلحة الجميع

كتبت رباب فتحى

وجه جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، نصيحة أخيرة لبريطانيا قبل إنهاء عمله بمصر مفادها "عليها أن تعلم أن مصر القلب النابض للمنطقة، وليس من الممكن أن تنجح المنطقة دون مصر، مؤكدا أن القاهرة حققت انجازات كبيرة خاصة فى الاقتصاد، معتبرا أن هذا أساس للنجاح، ويمكن العمل على تعزيز ذلك من خلال الشراكة والدعم للرؤية المصرية وتطلعات وطموحات المصريين وليس من خلال مبدأ الأستاذ والتلميذ، مشددا على أن مصر غنية جدا بأهلها.

وتابع فى آخر مؤتمر صحفى له قبل انتهاء فترة ولايته، أن بريطانيا تريد أن تنجح مصر، حتى وإن كانت هناك خلافات فى بعض الملفات، لكنها ترغب فى دعمها ومساعدتها.

وقال إنه سيأخذ ما تعلمه فى مصر ويطبقه فى بريطانيا خاصة وإن هنا مثل توزيع البلح فى رمضان، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون متاحة خاصة مع وجود ملايين المسلمين فى المملكة المتحدة.

وأضاف أنه عندما يسافر، على متن خطوط مصر للطيران يجد الكثير من المصريين الذين يذهبون إلى بلاده، موضحا أنه سيلتقى كذلك الكثير من المصريين فى المملكة المتحدة.