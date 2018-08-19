video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السفير البريطانى: مصر قلب المنطقة النابض ونجاحها يصب فى مصلحة الجميع

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:59 م
السفير البريطانى: مصر قلب المنطقة النابض ونجاحها يصب فى مصلحة الجميع جون كاسن
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

وجه جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، نصيحة أخيرة لبريطانيا قبل إنهاء عمله بمصر مفادها "عليها أن تعلم أن مصر القلب النابض للمنطقة، وليس من الممكن أن تنجح المنطقة دون مصر، مؤكدا أن القاهرة حققت انجازات كبيرة خاصة فى الاقتصاد، معتبرا أن هذا أساس للنجاح، ويمكن العمل على تعزيز ذلك من خلال الشراكة والدعم للرؤية المصرية وتطلعات وطموحات المصريين وليس من خلال مبدأ الأستاذ والتلميذ، مشددا على أن مصر غنية جدا بأهلها.

 

وتابع فى آخر مؤتمر صحفى له قبل انتهاء فترة ولايته، أن بريطانيا تريد أن تنجح مصر، حتى وإن كانت هناك خلافات فى بعض الملفات، لكنها ترغب فى دعمها ومساعدتها.

 

وقال إنه سيأخذ ما تعلمه فى مصر ويطبقه فى بريطانيا خاصة وإن هنا مثل توزيع البلح فى رمضان، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون متاحة خاصة مع وجود ملايين المسلمين فى المملكة المتحدة.

 

وأضاف أنه عندما يسافر، على متن خطوط مصر للطيران يجد الكثير من المصريين الذين يذهبون إلى بلاده، موضحا أنه سيلتقى كذلك الكثير من المصريين فى المملكة المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن

اخبار العالم

السفير البريطانى بالقاهرة




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة