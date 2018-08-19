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الرئيس الكورى الجنوبى يعرب عن تعازيه فى وفاة كوفى أنان

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:46 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يعرب عن تعازيه فى وفاة كوفى أنان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن
سول (أ ش أ)
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أعرب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم الأحد، عن تعازيه فى وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى أنان.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مون قوله" لقد فقدنا صديقا عزيزا كان يسير فى طريق مرهق للسلام، نحن نقدم تعازينا للأسرة بقلوب حزينة ونصلى من أجل روحه".

وأضاف الرئيس الكورى الجنوبى" أينما يوجد صراع يتواجد أنان وتبدأ المحادثات، سنحمل فى قلوبنا دعمه للسلام فى شبه الجزيرة الكورية، وإنه من المحزن أننى لم أحصل على فرصة لمقابلته شخصيا، وإن السبيل الوحيد لتذكره هو مواصلة بذل الجهود من أجل تحقيق السلام".

يشار إلى أن كوفى أنان تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة فى الفترة من عام 1997 إلى 2006، وحاز على جائزة نوبل للسلام عام 2001 ليكون أول أمين عام للأمم المتحدة يحصل على هذه الجائزة وهو على رأس وظيفته تقديرا لمساهمته فى منع انتشار الإيدز وإصلاح الأمم المتحدة وجهوده للقضاء على الفقر وإنهاء الحروب الأهلية فى مناطق النزاعات، كما حاز أيضا على جائزة سول للسلام عام 1998.

وكان أنان أيضا من المسؤولين الدوليين الذين أعربوا عن تأييدهم لسياسة "الشمس المشرقة" التى انتهجتها إدارة الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق كيم داى - جونج.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت أمس وفاة السكرتير العام الأسبق للمنظمة الدولية كوفى أنان عن عمر ناهز 80 عاماً.

 


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