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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:25 م
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الجيش اليمنى يتقدم ميدانيًا فى جبهة الملاجم بالبيضاء ومقتل 25 من مليشيا الحوثى

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:59 م
الجيش اليمنى يتقدم ميدانيًا فى جبهة الملاجم بالبيضاء ومقتل 25 من مليشيا الحوثى قوات الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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حقق الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تقدمًا ميدانيًا فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف مليشيا الحوثى الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مؤكدًا أن الجيش أصبح يسيطر على "مفرق البياض" الاستراتيجى، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

وأضاف المصدر أن أكثر من 25 عنصرًا من مليشيا الحوثى قتلوا خلال المعارك المتواصلة منذ يوم أمس السبت مع سقوط عشرات الجرحى.

 


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