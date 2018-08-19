الجيش اللبنانى يؤكد المؤسسة العسكرية هى السد المنيع فى وجه المعتدين

بيروت أ ش أ

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون، أن القوات المسلحة اللبنانية ستظل الضمانة لأمن اللبنانيين وأمانهم، والسد المنيع بوجه كل معتد "سواء أكان العدو الإسرائيلى أو العدو الإرهابي، مهما كانت الأثمان والتضحيات".

وقال العماد عون - فى كلمة خلال حضوره حفلا تكريميا للضباط المتقاعدين بمناسبة عيد الجيش الثالث والسبعين - "المؤسسة العسكرية فى لبنان تقوم على الاستمرارية، جيلا يسلم جيل لتبقى الشعلة مضاءة، فافخروا بما قدمتم لأنه كان جسر العبور بين هذه الأجيال، وأبقوا على ثقة بأن الرسالة التى حملتموها هى همنا وهدفنا، ونعدكم أن نبقى أوفياء لهذه الرسالة، مستذكرين رفاقكم الذين غادرونا باكرا فى ساحة الشرف لنبقى نحن ونستمر وليبقى وطننا مصانا".