video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا والاقتصاد دور ثان

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:09 م
التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا والاقتصاد دور ثان أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أدى صباح اليوم الأحد طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2017/2018 في مادتي: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، والاقتصاد.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن أعداد طلاب الثانوية العامة 2018 بالشعبة العلمية (الرياضيات) الذين أدو الامتحان خلال الفترة الأولي في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (3592) طالب/ طالبة، بينما بلغ إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الفترة الثانية بشعبتيها الأدبية والعلمية فى ماده الاقتصاد بإجمالى (7308) طالب/ طالبة.

كما أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن غرفة العمليات المركزية خلال اليوم الامتحاني التاسع لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الامتحانات ولم تشهد أية أحداث من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية وقد قامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 20/8/2018 وهو آخر ايام الامتحانات  وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية بأداء الامتحان في مادة الفلسفة و المنطق بإجمالي عدد (11388) طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا و العلوم البيئية بإجمالي عدد (5376) طالب/ طالبة ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى (3588) طالب/ طالبة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التربية والتعليم": لم نقر أى زيادة على مصروفات المدارس الخاصة هذا العام

"وكيل تعليم دمياط": معلمى رياض الأطفال حجر الاساس في تربية وتعليم شباب مصر

التربية والتعليم تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس

فيديو.. التربية والتعليم: تأجيل الدراسة لـ22 سبتمبر جاء وفقا لمطالب أولياء الأمور

التربية والتعليم

الدور الثانى

الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة