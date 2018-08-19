التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا والاقتصاد دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم الأحد طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2017/2018 في مادتي: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، والاقتصاد.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن أعداد طلاب الثانوية العامة 2018 بالشعبة العلمية (الرياضيات) الذين أدو الامتحان خلال الفترة الأولي في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (3592) طالب/ طالبة، بينما بلغ إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الفترة الثانية بشعبتيها الأدبية والعلمية فى ماده الاقتصاد بإجمالى (7308) طالب/ طالبة.

كما أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن غرفة العمليات المركزية خلال اليوم الامتحاني التاسع لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الامتحانات ولم تشهد أية أحداث من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية وقد قامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 20/8/2018 وهو آخر ايام الامتحانات وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية بأداء الامتحان في مادة الفلسفة و المنطق بإجمالي عدد (11388) طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا و العلوم البيئية بإجمالي عدد (5376) طالب/ طالبة ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى (3588) طالب/ طالبة .