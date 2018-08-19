البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 0.2%

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 856.399 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 0.2% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 548.905 مليار جنيه إلى 548.167 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انحفاض 0.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191.142 مليار جنيه إلى 190.313 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 740.048 مليار جنيه إلى 738.481 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 384 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 357 ألف سند تقريبا.