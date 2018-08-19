افتتاح 4 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة ساقلتة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، افتتاح 4 منافذ مختلفة بمركز ومدينة ساقلتة، منها منفذ للقوات المسلحة لبيع اللحوم البلدية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، حيث يتراوح سعر الكيلو من 90 إلي 95 جنيها ، ويصل في بعض المناطق إلي 85 جنية بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

من جانبه قال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، فى بيان للمحافظة، إنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم تم افتتاح منفذين لبيع اللحوم البلدى بمدينة ساقلتة، سعر الكيلو95 جنيها، وكذلك فتح منفذ آخر بقرية سفلاق، بالإضافة لتشغيل منفذ القوات المسلحة بكامل طاقته بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مسئولي مجزر بلصفورة بمركز ومدينة سوهاج إلى التحقيق، لوجود بعض المخالفات بالمجزر، وتراكم مياه الصرف الناتجة عن أعمال الذبح.

في سياق منفصل، أعلن المحافظ بدء تشغيل محطة محولات جهينة الجديدة لتغذية مركز ومدينة جهينة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 37 مليون جنيه ، لتساهم في إحداث طفرة بالمنطقة ، وخدمة الاستثمار ، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم شبكات الكهرباء وتطويرها ، بالتعاون مع قطاع الكهرباء ، والعمل علي تخفيف الاحمال بنطاق المحافظة واستيعاب الاحمال المستقبلية .

من جانبه كشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، عن تشغيل محطة محولات جهينة الجديدة جهد 66 لتغذية بحضور مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء سوهاج، ومدير إدارة المعمل والوقاية الهندسي بقطاع كهرباء سوهاج، ورئيس هندسة كهرباء جهينة ورؤساء شبكات المدينة والقرى، مشيرا إلى أن تشغيل محطة المحولات الجديدة ستقضي تماما على مشكلة انقطاع وضعف التيار الكهربائي بمركز جهينة.