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الأحد، 19 أغسطس 2018 11:23 ص
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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 357 قتيلا

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:07 ص
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 357 قتيلا فيضانات الهند
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية الهندية اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التى تجتاح ولاية "كيرالا" الهندية إلى 357 قتيلا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الفيضانات الناتجة عن استمرار هطول الأمطار بغزارة على الولاية منذ أكثر من أسبوع أدت إلى إنهيار الأراضى والمنازل والكبارى فى أكثر من 12 مقاطعة فى كيرالا.

وتمكنت السلطات المحلية من إجلاء أكثر من 220 ألف شخص إلى 1500 من مراكز الإيواء المؤقتة.

يشار إلى أن الأمطار الموسمية، التى تضرب الهند خلال الفترة بين شهرى يونيو وسبتمبر من كل عام، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف شخص فى البلاد.

 


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