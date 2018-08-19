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الأحد، 19 أغسطس 2018 12:54 م
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إيران تكشف عن أول مقاتلة حربية محلية الصنع

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:41 ص
إيران تكشف عن أول مقاتلة حربية محلية الصنع الترسانة الايرانية - أرشيفية
(أ ف ب)
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 أعلن وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى أن بلاده ستكشف هذا الأسبوع عن مقاتلة جديدة هى الأولى التى تصنعها الجمهورية الإسلامية وستطور دفاعاتها الصاروخية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء الأحد.

 

ويأتى الإعلان بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران الأسبوع الماضى عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووى المبرم بين طهران والقوى العظمى فى 2015.

 

وأضاف أن بلاده ستزيح الستار عن المقاتلة الجديدة فى "يوم الصناعات الدفاعية" الأربعاء.

 

والاثنين، كشف حاتمى عن الجيل الجديد من صاروخ "فاتح مبين" البالستى قصير المدى متعهدا بأن تعزز بلاده قدراتها الدفاعية.

 

 


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