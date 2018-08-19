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إنفوجراف.. ماذا يفعل الحجاج فى يوم التروية قبل الصعود لجبل عرفة؟

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:17 م
إنفوجراف.. ماذا يفعل الحجاج فى يوم التروية قبل الصعود لجبل عرفة؟ الحج صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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اليوم الأحد، هو يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة، وينطلق فيه الحجاج إلى مشعر منى ضمن مناسك فريضة الحج، وفيما يلى نوضح ماذا يفعل الحجاج خلال يوم التروية، وقبل الانتقال إلى جبل عرفه، وفق الانفوجراف الذى أعدته وزارة الإعلام فى السعودية.

1- يتجه الحجاج إلى مشعر منى للمكوث هناك.

2- يصلى الحجاج بمشعر منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

3- يبقى الحجاج بمشعر منى حتى شروق شمس اليوم التاسع "يوم عرفه".

رحلة الحاج فى السعودية

وسمى اليوم الثامن من ذى الحجة، بيوم التروية، لأن الحجاج يرتوون فيه الماء ويحملوه معهم إلى عرفة،  ثم إلى مزدلفة، واليوم الثامن فى الحقيقة هو أول أيام الحج.

 

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أن إجمالى حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى اليوم الأحد، 1.9 مليون حاج، على أن يتم الإعلان عن العدد النهائى غدا الاثنين فى اليو التاسع من ذى الحجة.


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