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إغلاق 110 محلات مخصبات ومبيدات زراعية فى الشرقية

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:38 م
إغلاق 110 محلات مخصبات ومبيدات زراعية فى الشرقية المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقيه، قرار رقم 10420 لسنه 2018 بالغلق الإدارى للمنشأت التى تعمل بدون ترخيص من مديرية الزراعة بدائرة المحافظة وعددها 110 محلات .

وقال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ "اليوم السابع"، إن المديرية شنت حملات مكثفة لضبط أسواق الإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية والأسمدة والأعلاف، بالتنسيق بين إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية .

وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المغشوشة، وكذلك محال بدون تراخيص، التى تم إعداد بها مذكرة للعرض على المحافظ، والذى استصدر قرار بالغلق الإدارى لعدد 110 محلات .

 

 


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