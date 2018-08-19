إعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة، حملة مكبرة على الثلاجات والمحال والمصانع الغذائية والتجارية بمدن طوخ وشبين القناطر وحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة.

أسفرت الحملة عن ضبط 408 كجم تشمل اجنحة رومى وبط ودواجن وارانب وسمان وكبد وقانص واسماك غير صالحة بمدينة طوخ، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستخدام، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، واستمرارا للحملات التموينية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومحطات بيع الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة.

كما تم ضبط 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بمدينة شبين القناطر، كما تم ضبط 160 كجم مفروم لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الأدمى بحى شرق شبرا الخيمة وكذلك تم ضبط 1730 كجم رنجه وكبدة وكلاوى ودواجن ولحوم ضان ومصنعات لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى بحى غرب شبرا الخيمة.

تم تحرير 10 محاضر بالوقائع، وأوصت اللجنة بالإعدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومصادرة الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة.