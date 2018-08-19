إصابة 15 عاملا فى انقلاب ميكروباص على طريق 36 فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 15 عاملا من العاملين بأحد مصانع الملابس بالإسماعيلية بإصابات مختلفة ما بين جروح وكدمات وسحجات وكسور نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق 36، دائرة مركز القصاصين وتم نقل 7من المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، بينما تم نقل 8 مصابين آخرين إلى مستشفى القصاصين لتلقى العلاج.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 15 من العاملين باحد مصانع الملابس الجاهزة على طريق 36 الحربى دائرة مركز القصاصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 15 عاملا بإصابات مختلفة.

تم نقل 7 من المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام و8 آخرين إلى مستشفى القصاصين لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.