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إحالة أوراق سائق توك اغتصب فتاة معاقة ذهنيا في قرية بالشرقية للمفتى

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:42 ص
إحالة أوراق سائق توك اغتصب فتاة معاقة ذهنيا في قرية بالشرقية للمفتى محكمه
الشرقية- فتحية الديب
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أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، أوراق سائق توك، إغتصب فتاة معاقة ذهنيا تحت التهديد مستغلا إعاقتها، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي وحددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، ووائل عيد.

وتعود أحداث القضية رقم 11590 لسنة 2016 جنايات الإبراهيمية، عندما تلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا من أحد المواطنين يتهم فيه "محمد ح ش ب"  سائق توك توك ومقيم دائرة مركز الإبراهيمية، بالتعدي جنسيا علي نجلته وهتك عرضها.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المقدم شريف حمادة، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، صحة الواقعة، وأنه أثناء استقلال المجني عليها دراجة بخارية عبارة عن توك توك، مع المتهم استغل كونها معاقة ذهنيا، وتوجه بها إلي أحد الأماكن النائية، وقام بتجريدها من ملابسها وتعدي عليها جنسيا وتركها ولاذ بالفرار، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي.

يذكر أن المحكمة سبق وحكمت علي المتهم غيابا بالإعدام شنقا، في شهر أبريل الماضي وعندما تم القبض عليه، تم إعادة الإجراءت له والحكم عليه حضوريا، بإحالة أوراقه لفضيلة مفتي الديار المصرية.

 

 


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