أول فيديو لرقصة بوتين مع وزيرة خارجية النمسا فى حفل زفافها

كتب: محمد الأحمدى

نشرت وسائل إعلام بالنمسا أمس السبت، فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يرقص وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل خلال حضوره حفل زفافها قبيل مغادرته إلى العاصمة الألمانية برلين.

وبعد فيينا توجه بوتين إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بانتظاره لإجراء محادثات سياسية.

وأعلن مجلس الوزراء الألمانى قبل قدوم بوتين إلى ألمانيا، أن الجانبين الروسى والألمانى سيناقشان الوضع فى أوكرانيا، وسبل تسوية الأزمة السورية، كما سيتطرقان لمواضيع اقتصادية تخص البلدين.

ومن المنتظر أن يدلى الرئيس الروسى والمستشارة الألمانية بتصريحات أمام الصحفيين قبل البدء بالمحادثات الثنائية.