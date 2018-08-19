أنور قرقاش يثمن دور الإمارات تجاه متضررى فيضانات الهند

كتب محمد عبد العظيم

أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن التجاوب الإغاثى الكبير فى الإمارات مع أزمة فيضانات ولاية كيرالا الهندية ينطلق من مبدأ التعاضد والتواصل الإنسانى، مؤكدا أن العمل الخير والمتجرد يكرس قيم التسامح فى المجتمعات ويعبر عن مساندة لأهالى ولاية هندية لهم مساهمات مشهودة فى مسيرة الإمارات.



انور قرقاش

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، دعا إلى تشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة المتضررين، فى ولاية كيرالا بجنوب غرب الهند، عقب وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين فى هذه الولاية.

وفيما قال الأمير محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى: "فى اليوم العالمى الإنسانى.. نستحضر الإرث الإنسانى الزاخر للدولة وقيمها، عمل الخير نهجنا ومن قيمنا وثوابتنا.. واليوم نقف متكاتفين لإغاثة مواطنى كيرالا الهندية التى تأثرت بالفيضانات الجارفة.. الإمارات ستبقى أرض محبة وسلام ومنارة خير للبشرية جمعاء".