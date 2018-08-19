أنور قرقاش رافضا استقبال لبنان للحوثى: أزمة اليمن مرتبطة بمستقبل أمن الخليج

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي وإستقراره وليست بالموضوع الثانوى لنا، مشددا على أنه لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثى وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته.

وأضاف "قرقاش" قائلا: "كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والإقتصادي وموقعه العربي والدولي مع إستقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟.. سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه".