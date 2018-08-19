أمانة البرلمان: النائب طلعت خليل لم يستقل رسميًا ومنشوره على فيس بوك لا يعتد به

كتب محمد مجدى السيسى

قالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إن النائب طلعت خليل لم يتقدم باستقالة رسمية إلى مجلس النواب، وإن استقالة النائب عبر "الواتس آب" لا يعتد بها.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أنه فى حالة رغبة النائب فى تقديم استقالته، فلتكن مكتوبة ومُقدمة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، و يتم التعامل معها عبر الإجراءات اللائحية والدستورية المقررة.

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه استقال من مجلس النواب.