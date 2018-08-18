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93 مركزا صحيا فى الأماكن المقدسة بالسعودية لخدمة الحجاج.. تعرف عليها

السبت، 18 أغسطس 2018 06:31 م
93 مركزا صحيا فى الأماكن المقدسة بالسعودية لخدمة الحجاج.. تعرف عليها الحج -أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تجريها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، للاستعداد لموسم الحج هذا العام، خصصت الوزارة 93 مركزا صحيا بالأماكن المقدسة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، خلال فترة تواجدهم بالأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج.

وجاء المراكز الصحية لخدمة حجاج بيت الله الحرام كالتالى: 46 مركزا صحيا فى عرفات، و25 مركزا فى منى، بالإضافة إلى 6 مراكز بمزدلفة، و16 مركزا فى منطقة رمى الجمرات.

وزارة الصحة السعودية المراكز الصحية

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، وجهت إرشادات لحجاج بيت الله الحرام لتجنب الأطعمة الفاسدة والوقاية من حالات التسمم الغذائى حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج وهم محافظين على صحتهم، وذلك تحقيقًا لشعار المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام، وهو "حج بصحة".


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