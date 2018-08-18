2 سبتمبر.. الحكم فى دعوى نفقة سارة خليفة طليقة لاعب الزمالك "كهربا"

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم فى الدعوى رقم 1403 لسنة 2016، المقدمة من المذيعة سارة خليفة حمادة ضد مطلقها محمود عبد المنعم الشهير "بكهربا" لاعب كرة القدم بنادي الزمالك على قيمة نفقة الزوجية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل الشاهد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحليم وعماد عبد الحميد، وأمانة سر محمود أبو ضيف.

كانت مطلقة اللاعب تقدمت برفع دعوى نفقة زوجية بنوعيها أمام محكمة أسرة مصر القديمة، وأحيلت إلى نيابة مصر القديمة لشؤن الأسرة وبعدها قضت محكمة أول درجة بإلزام اللاعب أن يؤدي لمطلقته مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما رفضته مطلقته وقدمت مستندات تبين عمل اللاعب بنادي الزمالك وتم إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي ويتقاضىى فيه ملايين الجنيهات، فيما قدم اللاعب مستندات تثبت تقاضيه مبلغ سبعة آلاف جنيها مصري عن عمله في نادي الزمالك فقط.