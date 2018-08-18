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وكيل أوقاف الإسكندرية: مساجد المحافظة تحت سيطرة الوزارة

السبت، 18 أغسطس 2018 07:00 ص
وكيل أوقاف الإسكندرية: مساجد المحافظة تحت سيطرة الوزارة الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه هناك اهتمام بالغ بمساجد غرب الإسكندرية بإدارات العامرية 1 و2 وبرج العرب بتكثيف القوافل الدعوية والندوات الثقافية خلال الفترة المقبلة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الأوقاف تحكم سيطرتها الكاملة على كافة مساجد المحافظة ولكن هناك تكثيف للإجراءات والنشاط الدعوى فى عدد من المناطق بالمحافظة وتفعيل دور المدارس العلمية والأنشطة الثقافية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأضاف أن الإسكندرية ستشهد طفرة دعوية خلال الفترة المقبلة بوضع خطة محكمة وهناك تكثيف للإجراءات التفتيشية على المساجد استعدادا لعيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة على الساحات .

 

 

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