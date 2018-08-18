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وزير ماليزى: الضباب الدخانى يقترب من مستويات غير صحية

السبت، 18 أغسطس 2018 04:08 م
وزير ماليزى: الضباب الدخانى يقترب من مستويات غير صحية الضباب الدخانى - أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)
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اقترب مؤشر الضباب الدخانى فى ماليزيا، بالتحديد فى مدينة بوتراجايا، من مستويات تلوث الهواء، حيث وصل إلى مستوى "غير صحى" عند 94.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم السبت، عن وزير الولايات الاتحادية خالد عبدالصمد قوله "إن استعدادات الاحتفال بيوم الاستقلال 2018 فى المدينة تسرى على ما يرام إلى الآن، ونتابع وضع الضباب من وقت لآخر"، وأشار إلى أن المدينة تحتضن أيضا مهرجان الزهور اعتبارا من 25 أغسطس الحالي، إلى جانب يوم الاستقلال الوطنى فى 31 أغسطس.

ويعد مؤشر تلوث الهواء الناتج عن الضباب الدخانى ما بين الصفر إلى 50 عاديا، وما بين 51 و100 متوسطا، أما النقطة ما بين 101 و200 فهى تعتبر عند مستوى غير صحي، وما بين 201 و300 مستوى غير صحى للغاية، وما فوق 300 خطيرا للغاية.

 


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