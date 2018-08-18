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مواد البناء: افتتاح صرح بنى سويف يدعم تحول مصر مركزاً إقليمى للصناعة

السبت، 18 أغسطس 2018 07:00 ص
مواد البناء: افتتاح صرح بنى سويف يدعم تحول مصر مركزاً إقليمى للصناعة كمال الدسوقى
كتب هانى الحوتى
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أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكبر صرح صناعى فى صناعة الحديد والرخام والأسمنت فى مدينة بنى سويف يعد انطلاقة وبداية جديدة لتصبح مصر مركزا إقليميا ولوجستياً فى صناعات مواد البناء عالمياً.

وأضاف الدسوقى، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع الجديد سيساهم فى زيادة مساهمة قطاع مواد البناء فى الصادرات ويوفر احتياجات السوق المحلية ويلبى تطلعات واحتياجات المواطن والصناعة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المصرى ينتظر المزيد من المشروعات الإنتاجية ويدعم مشاركة الدولة فى دفع عجلة الإنتاج لتعود مصر إلى سابق عهدها وتصبح مركز إقليمى للصناعة.

وأكد الدسوقى، أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر بصناعة مواد البناء يعكس توجه الدولة نحو الاهتمام بصناعات مواد البناء وتأكيداً على أنها قاطرة التنمية وانطلاقة للنهضة المصرية الحديثة التى تقوم بها الدولة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة فى هذه الصناعة الواعدة خاصة وأنها من الصناعات كثيفة العمالة ومن الصناعات التى لها بعد وأثر اجتماعى كبير فى توفير فرص العمل للشباب بالإضافة إلى أنها تستحوذ على النصيب الأكبر فى الصادرات المصرية.

ووجه نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكل من ساهم فى بناء الصرح الكبير فى صناعة مواد البناء فى بنى سويف، مؤكداً على دعم القطاع الخاص للمشروعات القومية التى تتبنها الدولة ومشاركته فى دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية الشاملة.


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كمال الدسوقى

غرفة مواد البناء

السيسى




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