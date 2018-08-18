ملك البحرين يوجه بدعم المتضررين من الأمطار والفيضانات فى الهند

إيمان حنا

وجه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بسرعة توفير الدعم و المساندة إلى الهند لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الأمطار والفيضانات الغزيرة والتي خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والكثير من المساكن في ولاية (كيرلا الهندية) الذي تعرضت له مؤخرا.

وقال الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية أنه طبقا لتوجيهات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتكون المؤسسة الجهة المسئولة عن إرسال المواد الإغاثية وتقديم العون والمساعدة للشعب الهندى.

وبناءً على التوجيهات الملكية، أصدر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية توجيهاته إلى المؤسسة الخيرية الملكية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة لتقديم كافة الدعم للشعب الهندي والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتنسيق المستمر مع سفارة الهند فى مملكة البحرين والجالية الهندية من كيريلا .

وأكد الدكتور مصطفى السيد أنه في ظل الكارثة الإنسانية الأليمة التي تمر بها جمهورية الهند الصديقة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المستمرة وارتفاع عدد الضحايا والجرحى والمشردين في أسوأ فيضانات يشهدها هذا البلد منذ أكثر من 80 عاماً فقد تم التواصل مع الجهات المسئولة من أجل إرسال المساعدات وذلك انطلاقاً من الروابط الإنسانية التي تجمع مملكة البحرين مع مختلف شعوب العالم وتأكيداً علي العلاقات الطيبة بين مملكة البحرين مع جمهورية الهند.



أعضاء المؤسسة الملكية

وأكد الدكتور مصطفى السيد أن هناك تنسيقا مشتركا بين المؤسسة الخيرية الملكية وسفارة جمهورية الهند في مملكة البحرين ووزارة الخارجية بهذا الشأن لإيجاد الآليات المناسبة وأنواع المساعدات الطارئة المطلوبة بشكل عاجل في هذه الفترة الحرجة.

وبدوره ثمن سفير الهند بالبحرين هذه المبادرة الإنسانية موجها الشكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمه، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس مستغرباً على مملكة البحرين السباقة في مد يد العون للمتضررين، وأنها من أوائل الدول التي تقدم مساعدتها للدول والشعوب المنكوبة.